В Харькове снаряд попал в жилой дом: последствия обстрела (видео)

Снаряд попал прямо в жилой дом / Коллаж "Сегодня"

В Харькове сегодня, 28 февраля, обстреляли жилые дома. В Сети уже появилось видео последствий.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Результат сегодняшнего обстрела жилых домов в Харькове. Путин – военный преступник!", – говорится в сообщении.



Ситуация в Украине 28 февраля

Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

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