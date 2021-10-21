В Харькове снова "погодные качели": какая погода будет 22 октября

Погода в Харькове на 22 октября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 22 октября, в Харькове столбики термометров поднимутсядо максимальных показателей, но ветер останется прохладным.
Об этом сообщает Укргидрометцентра.
Днем синоптики обещаю от 15 до 17 градусов тепла. Ветер будет юго-западный 7-12 метров на секунду. Погода будет облачной, но без осадков.
Ночью же столбики термометров опустятся до 5 градусов выше нуля. Осадков также не будет.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
Ранее мы писали:
- В Буковеле прошел первый снег. Непогода засыпала горную местность и горнолыжные курорты.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.