В Харькове снова "погодные качели": какая погода будет 22 октября

Погода в Харькове на 22 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 октября, в Харькове столбики термометров поднимутсядо максимальных показателей, но ветер останется прохладным.

Об этом сообщает Укргидрометцентра.

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Днем синоптики обещаю от 15 до 17 градусов тепла. Ветер будет юго-западный 7-12 метров на секунду. Погода будет облачной, но без осадков.

Ночью же столбики термометров опустятся до 5 градусов выше нуля. Осадков также не будет.

Погода в Харькове на 22 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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