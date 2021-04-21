В Харькове создали еще 30 мест для лечения больных коронавирусом

В Харькове сохраняется критическая ситуация с коронавирусом, в связи с этим и.о мэра Игорь Терехов позаботился о дополнительных койках в больнице

В только что отремонтированном отделении 17-й харьковской больницы создали 30 дополнительных мест для лечения больных коронавирусом. Их подготовили всего за неделю.

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

"К каждой кровати подведен кислород. Есть 10 аппаратов ИВЛ. Работаем над тем, чтобы купить еще. Сюда уже перевели пациентов из других отделений больницы, которые переполнены. Будем и дальше делать все возможное ради здоровья харьковчан", – заявил Терехов.

По словам заведующего отделением Сергея Белашова, кроме ИВЛ, есть 6 настенных увлажнителей кислорода. Все места обеспечены аппаратами Боброва, которые также могут оказывать респираторную терапию.

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"Эта аппаратура позволяет нам проводить респираторную терапию высокого уровня. Также отделение имеет аппарат ультразвуковой диагностики для проведения инвазивных манипуляций. Мы имеем возможность мониторить ситуации с пневмониями, а также с помощью ультразвука оценивать динамику лечения", – сообщил заведующий отделением.

О том, что в 17-й больнице будут созданы новые места для лечения ковид-пациентов, и.о. мэра Харькова заявил на прошлой неделе во время инспекции больницы. Здесь уже есть отделение на 60 мест для лечения больных, у которых коронавирус вызвал хирургические патологии. В больнице также установили кислородную емкость, рассчитанную на суточную потребность 160 койко-мест.

Ранее мы сообщали, что в Харькове не хватает медиков для COVID-больниц.

Также напомним, в роддоме Харькова за ночь от коронавируса умерли две беременные женщины.