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В Харькове столкнулись шесть авто: есть пострадавший (видео)

10 марта, 21:14

Татьяна Очеретяная

Водителя Lexus госпитализировали

В Харькове на улице Академика Павлова произошло масштабное ДТП – столкнулись шесть машин. В результате одного водителя госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Ангелина Диська, пишет "Суспильне".

По данным правоохранителя, столкнулись Chevrolet, Nissan, Mazda, Lexus, Daewoo и Chevrolet. Пострадал водитель Lexus, его увезли в больницу.

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На месте происшествия работают полицейские, движение транспорта частично ограничено.

Видео: Харьков Life

Напомним, ранее в Харьковской области произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.

Также сообщалось, что в Виннице на нерегулируемом железнодорожном переезде дизельный поезд врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2106.

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