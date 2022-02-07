В Харькове три дня ищут пропавшую 14-летнюю девочку: фото и приметы

В Харькове пропала Рада Дегтярь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове разыскивают 14-летнюю Раду Дегтярь. К поискам присоединились волонтеры.

Об этом сообщает Status Quo.

Реклама

Рада Дегтярь днем 4 февраля ушла из дома в 524-м микрорайоне на Салтовке (перекресток улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев) и не вернулась.

Пропавшая девочка была одета в длинную куртку черного цвета с фиолетовыми вставками и белую шапку, а обута в черные сапоги.

Особые приметы – шрамы на левом предплечье.

Реклама

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, то позвоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

По данным ювенальной превенции, в Харьковской области за месяц пропадает 45-60 детей. Чаще всего из дома уходят дети в возрасте от 14 до 18 лет: это возраст, когда у подростков возникает больше всего конфликтов с родителями.

Реклама

В Харькове разыскивают 14-летнюю Раду Дегтярь

Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.

Тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.

Кроме того, по предварительным данным, полиция нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.

Известно, что 19-летняя Анастасия училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".

На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии.

Ранее мы писали: