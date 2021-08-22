В Харькове установили мемориальную доску в память о Кернесе (фото)

Несмотря на то, что табличку уже установили, увидеть ее можно будет лишь завтра / Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове на здании горсовета увековечили память мэра Геннадия Кернеса, которыйумер в ночь на 17 декабря 2020 года.
Об этом сообщает "Труха. Харьков".
"Повесили табличку Кернесу. Фотографировать запрещают, но у меня получилось, сейчас её завешивать будут", – написал местный житель.
Отметим, что официальное открытие мемориальной доски в память бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса запланировано на День города 23 августа в 10:00. Несмотря на то, что ее уже установили, увидеть можно будет табличку лишь завтра.
"В этом здании с 2006 до 2020 год работал выдающийся харьковчанин, Почетный гражданин Харькова, Харьковский городской глава Кернес Геннадий Адольфович", – написано на ней.
В портретной части таблички расположен горельеф бывшего мэра, а в иллюстративной – изображены выдающиеся объекты города, над которыми работал Кернес.
Табличку будет тяжело повредить
Доску установили на высокой дистанции от земли, чтобы ее невозможно было повредить, но ее размеры достаточно большие и все, что на ней изображено, будет хорошо видно. Длина бронзовой доски составляет 1,25 метра, а высота – 70 сантиметров. Она весит 80 кг.
Ранее мы писали, что:
- журналист Дмитрий Гордон спустя 47 дней после смерти Геннадия Кернеса опубликовал интервью с мэром Харькова.
- мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений коронавирусной болезни. Мы рассказывали, как прошли масштабные похороны главы города.