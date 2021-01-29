В Харькове водителя такси изнасиловал пассажир

Пассажир изменил маршрут и начал приставать к женщине

В Харькове женщина, которая подрабатывает таксистом, стала жертвой насильника. На нее во время поездки напал пассажир.

Как сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска, 28 января 46-летняя местная жительница сообщила в полицию, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Испуганная и озадаченная потерпевшая пояснила, что зарабатывает на жизнь, работая в службах такси.

Женщина рассказала, что во время поездки пассажир вдруг изменил маршрут, начал к ней приставать, а когда получил отказ, применил физическое насилие и изнасиловал.

Работники полиции оперативно задержали 35-летнего злоумышленника. Оказалось, что он уже сидел в тюрьме.

Насильнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области подросток изнасиловал и пытался убить 51-летнюю женщину. Парень признался в преступлении сразу после задержания.

Также напомним, в Одесской области мужчина на улице пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.