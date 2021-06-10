В Харькове военный бегал по детской площадке с гранатой – видео

Подобные ситуации в Украине случаются не впервые – почему много незарегистрированного оружия у украинцеви где его берут

Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове задержали хулигана, который до смерти напугал соседей. Мужчина в спальном районе бегал по детской площадке и угрожал гранатой.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

После инцидента на месте работали взрывотехники, рядом дежурили медики и спасатели. Жительница дома Виктория как раз была на кухне и видела, как полиция погналась за ее соседом.

"Я же не знала, что у него была граната. Просто полиция бежала за ним. Кто-то ж вызвал, увидел возле пивного. А он закрылся дома, и вызвали", – сказала Виктория Голотенко.

В полиции подтвердили – у задержанного была боевая граната Ф-1. Скрутили его на лестнице в подъезде. Рядом с домом были с десяток военных. Не на камеру говорят, задержанный – 27-летний контрактник. Вчера вернулся домой в отпуск. И копов из-за него вызывают не впервые.

Теперь задержанному грозит до семи лет за решеткой. Подобные ситуации в последние годы в Украине – не редкость.

Фото: коллаж "Сегодня"

Такие ситуации случаются, потому что оборот оружия в Украине не урегулирован законом – говорит глава набсовета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Почти вся взрывчатка и оружие попадает в украинские города из зоны ООС. Ее завозят, чтобы заработать и продают кому попало.

"Украина удерживает первые позиции на черном рынке оборота оружия в Европе. Количество незарегистрированного оружия у нас заоблачный и измеряется миллионами. Спрос у населения на оружие, самозащиту есть", – сказал он.

Напомним, в Харькове мужчина бросил гранату в группу людей – пострадали пять человек, в том числе два подростка, 16 и 17 лет.

Подозреваемый с журналистами общаться отказался, единственное – назвал свой поступок большой глупостью. Ему избрали меру пресечения.