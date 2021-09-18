В Харькове все чаще замечают диких лис. Стоит ли бояться хвостатых – видео

Хотя лиса и не укусит человека, она все равно может быть опасной / Фото: Коллаж: Сегодня

В парках, на детских площадках и даже в метро Харькова все чаще замечают лис. Те, кто их видел, утверждают: животные не слишком боятся людей.

Стоит ли их остерегаться людям и как себя вести, если встретили диких животных – разбирались новости "Сегодня".

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Где видели диких животных?

Одну лису видели недалеко от станции метро "Турбоатом" в Харькове. Хищник смело исследует территорию и вовсе не боится человека. Еще одного заметили уже в другом районе. На расстоянии вытянутой руки.

Хвостатых харьковчане видели на дорогах, детских площадках и даже в подземке. Безбилетная пассажирка метнулась мимо турникета, и, немного погуляв станцией метро, ​​вернулась на улицу.

Почему лис стали чаще замечать в городе – разбираемся вместе с зоологом и следопытом Владимиром Яроцким. Выходим на фотоохоту на окраине спального района. Следы присутствия лисы – повсюду.

Через земледелие и обработку полей от грызунов лисам все труднее поймать добычу. Поэтому, говорит ученый, они и любят овраги: рядом есть кустарники, водоем и – главное – многоэтажки со свалками, где всегда есть чем поживиться.

"Мы видим подростков, которые исследуют территорию и расселяются. Еще 5-10 лет назад у людей было меньше смартфонов, которые могли снимать фото, видео. А на самом деле специалисты всегда наблюдали лис", – сказал Яроцкий.

Как лиса может быть опасна для человека?

Соглашается с коллегой и биолог Евгений Киося: лисы всегда жили в лесопарковой зоне Харькова. Впрочем, напоминает, что такое соседство может быть опасным.

"Только с точки зрения бешенства. Потому что здоровая лиса на человека нападать не будет, это для нее очевидно великовата добыча. Но дикая лиса может покусать домашнее животное. А потом уже это домашнее животное может кусать людей. И это один из самых распространенных сценариев подхватить бешенство", – сказал он.

Специалисты советуют: если встретили лису, лучше любоваться пушистой издалека. И уверены, что из-за вырубки лесов и обработки полей дикие звери в городах будут появляться все чаще.

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