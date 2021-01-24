В Харькове вспыхнуло здание, подозревают утечку газа (фото, видео)

В Харькове вспыхнул пожар на улице Ярослава Мудрого. Там произошло возгорание на чердаке дома.

Об этом сообщает "ТРУХА.Харьков".

На место прибыло больше 5 машин пожарной техники. А полиция перекрыла две улицы и разгоняет припаркованные машины.

/ Фото: ТРУХА Харьков

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Очевидцы сообщают, что дыма и огня не видно. На данном этапе подозревают утечку газа.

Позже стало известно, что причиной пожара стал камин на верхнем этаже. Пожар потушен.

Напомним, 21 января при пожаре в частном пансионате для престарелых в Харькове 15 человек погибли и 11 пострадали.

Ранее в Одессесгорела гостиница Arcadia Apartments в Аркадии, погибло два человека и два пострадали.