В Харькове вспыхнуло здание, подозревают утечку газа (фото, видео)

В Харькове вспыхнул пожар на улице Ярослава Мудрого. Там произошло возгорание на чердаке дома.
Об этом сообщает "ТРУХА.Харьков".
На место прибыло больше 5 машин пожарной техники. А полиция перекрыла две улицы и разгоняет припаркованные машины.
Очевидцы сообщают, что дыма и огня не видно. На данном этапе подозревают утечку газа.
Позже стало известно, что причиной пожара стал камин на верхнем этаже. Пожар потушен.
Напомним, 21 января при пожаре в частном пансионате для престарелых в Харькове 15 человек погибли и 11 пострадали.
Ранее в Одессесгорела гостиница Arcadia Apartments в Аркадии, погибло два человека и два пострадали.
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