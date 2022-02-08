В Харькове ввели абонплату за воду: сколько будем платить

В Харькове вводят абонплату за услугу водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове местные жители, кроме основного тарифа, будут платить абонентскую плату за услугу водоснабжения и водоотвода. Изменения в закон "О жилищных коммунальных услугах" вступили в силу 1 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь КП "Харьковводоканал" Тамара Редько, передает Суспільне.

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Как стало известно, плату за абонентское обслуживание будут снимать со всех потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу: с юридических лиц и населения.

Абонентская плата в месяц будет составлять:

30,90 грн (в т.ч. по централизованному водоснабжению 19,08 грн по НДС, по централизованному водоотводу 11,82 грн с НДС) — для домов, в которых установлен узел коммерческого учета;

29,628 грн (в т.ч. по централизованному водоснабжению 17,808 грн по НДС, по централизованному водоотводу 11,82 грн с НДС) — для домов, в которых отсутствует узел коммерческого учета.

Тарифы КП "Харьковводоканал" для населения, действующие с 1 января 2022 года, остаются в силе:

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16,032 грн за 1 куб. м (с НДС);

за водоотвод – 8,484 грн за 1 куб. м (с НДС).

Для некоторых украинцев вырос тариф на воду

Украинцы начали платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов: