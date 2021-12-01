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В Харькове забил двухметровый фонтан: 400 домов остались без воды (видео)

София Ковнир
1 декабря, 13:10
Сейчас коммунальные службы начали подвоз воды жителям в цистернах

В Харькове произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове на Салтовском шоссе из лопнувшей трубы водопровода бьет двухметровый фонтан воды. По этой причине остановилось движение трамваев, а более 400 домов остались без водоснабжения.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Life.

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В Харькове бьет двухметровый фонтан

Утром в среду, 1 декабря, из-за двухметрового фонтана из-под земли образовалась пробка на ул. Тракторостроителей. Вода не переставала заливать проезжую часть дороги.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в результате аварии более 400 домов остались без воды. Сейчас коммунальные службы начали подвоз воды жителям в цистернах.

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Что стало причиной аварии?

Как оказалось, лопнувшей трубе более 30 лет. Причиной аварии мог стать перепад температуры или долгий срок эксплуатации.

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Из-за ЧП остановлена работа насосной станции. В течение всего дня воды не будет в районе:

  • просп. Тракторостроителей
  • ул. Владислава Зубенко
  • ул. Краснодарской
  • ул. Солнечной
  • Салтовским шоссе
  • ул. Гарибальди
  • ул. Светлой
  • ул. Бучмы
  • ул. Гвардейцев Широнинцев
  • микрорайона Северного 5

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