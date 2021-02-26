В Харькове загорелся частный детский сад (видео)

В Харькове загорелся Центр раннего развития, который работал на первом этаже жилого комплекса.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
В результате пожара в частном саду дети не пострадали. Всех шестерых быстро вывели на улицу и вызвали спасателей.
Пожарные предполагают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Сейчас полицейские проверяют, есть ли у владельцев разрешительные документы, чтобы работать с дошкольниками. Пока учреждение закрыли.
Напомним, недавно в детском саду в Святошинском районе столицы произошел пожар. Из здания эвакуировали 124 ребенка.
Кроме того, ранее в Ровно загорелась обладминистрация. Возгорание случилось на втором из шести этажей админздания – там расположен департамент агропромышленного развития.
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