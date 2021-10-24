В Харькове заметили "кровавую реку" – что произошло (фото)

В Харькове река изменила цвет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в лесопарке прохожие заметили реку, которая изменила цвет. Вода в ней стала ярко красной.

Соответствующее фото опубликовал в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

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В публикации отметили, что устье "реки" находится в лесопарке со стороны перекрестка Белгородского и улиц Академика Проскуры и Чкалова. Водоем обычно наполняется только во время дождей, но в последнее время осадков в Харькове не было.

Фото: "Х**вый Харьков"

"Гуляли вчера, обнаружили красную реку, воняет как канализация, но цвет настораживает, и дождей не было, явно сливают какое-то дерьмо", – говорится в сообщении.

Загрязнение рек в Украине

Рациональное использование воды и водных ресурсов контролирует Государственная экологическая инспекция. Как пишет "Слово и дело", на протяжении 2019 года и 9 месяцев 2020-го составлено 9397 протоколов об административных правонарушениях, оштрафовали 7749 человек на общую сумму почти 1,5 млн грн.

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Чтобы остановить негативное влияние на водные ресурсы от хозяйственной деятельности, в суды передали 46 исков. По 15 искам было принято решение временно остановить деятельность субъектов хозяйствования до устранения нарушений.

Кроме того, правоохранителям передали 265 материалов, по 52 открыты уголовные производства.