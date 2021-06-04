В Харькове "заминировали" 14 больниц. Идет эвакуация

Проводится обследование зданий. Фото: ГУНП

В полицию Харькова сегодня, 4 июня, поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

"Около 9:00 на электронную почту одного из подразделений полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях города", – говорится в сообщении.

Проводится обследование зданий. Фото: ГУНП

Правоохранители проверяют 14 медучреждений на наличие взрывчатки.

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Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативные группы. Проводятся обследование зданий, а также эвакуация персонала и пациентов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

Также напомним, копы вычислили "минера" Верховной Рады.

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