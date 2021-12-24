В Харькове завершили расследовать смертельное ДТП с 16-летним мажором – что известно

Авария случилась в октябре / Коллаж "Сегодня"

В Харькове завершилось досудебное расследование по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина. В ближайшие дни обвинительный акт направят в суд.

Об этом сообщает спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Подробности

По делу о ДТП на проспекте Гагарина, случившемся 26 октября 2021 года, завершено досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и ч. 1 ст. 383 УКУ — заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

Вывод последней технической экспертизы установил, что автомобиль подозреваемого в момент ДТП находился в исправном состоянии.

Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УК).

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