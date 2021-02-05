В Харьковской области активистам сожгли два авто и бросили в окно дома гранату (фото и видео)

В Харьковской области ночью 5 февраля неизвестные сожгли два авто, а затем бросили гранату в окно жилого частного дома.
Об этом сообщает Тelegram-канал "Веха Харьков".
Так, инцидент произошел в Ольховке. Во время атаки в доме находились муж, жена и 11-летний ребенок.
Гранату РГД бросили ребенку в окно, но она отскочила, упала в желоб, где и разорвалась. Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами.
В Сети также пишут, что пострадавшие – местные активисты, организовавшие протесты против хозяев песчаного карьера.
На месте уже работает полиция.
Напомним, ранее во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста.
По словам пострадавшего, его избили до потери сознания. У Василия сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, рассечено колено и рваные раны носа. Несколько дней мужчина пролежал в больнице.
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