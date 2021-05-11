В Харьковской области автобус с пассажирами насмерть сбил женщину-пешехода (фото)

В Купянске поздно вечером рейсовый автобус наехал на женщину, которая переходила дорогу. Тогда в салоне было 18 пассажиров

/ Фото: Нацполиция

В Харьковской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и пешехода. Женщина скончалась от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Отмечается, что инцидент случился 10 мая около 21:40 в Купянске. Тогда микроавтобус Volkswagen под управлением 43-летнего жителя Луганской области двигался в направлении улицы Разина. Возле одного из домов на улице Сватовской маршрутка сбила женщину-пешехода, которая переходила дорогу.

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От полученных травм 28-летняя жительница Купянска погибла на месте. Водителя маршрутного автобуса доставили в больницу, но после осмотра отпустили.

Копы выяснили, что микроавтобус ехал из Луганска в Киев. На момент ДТП в салоне было 18 пассажиров, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее в жутком ДТП под Ровно погибла целая семья.

Кроме того, в Харькове на улице Тюринской легковушка насмерть сбила 70-летнюю женщину.