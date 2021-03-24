В Харьковской области горела многоэтажка: двухлетний мальчик погиб (фото)

Двух женщин госпитализировали в реанимацию

В Харьковской области в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок, еще два человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло 24 марта в девятиэтажном доме Лозовой. В комнате квартиры на втором этаже многоэтажки горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв. м.

В комнате нашли погибшего двухлетнего мальчика. Двух женщин из квартиры спасли, их госпитализировали.

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По данным ТРК "Лозовая", женщин в возрасте около 30 и 50 лет перевели в реанимацию и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Обеим диагностировали ожоги и отравление угарным газом.

Фото: Лозовая

По словам соседей, пострадали мать и бабушка мальчика, которые злоупотребляли спиртным. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, также 24 марта случился масштабный пожар на Закарпатье. Там горел целый ЖК.

Кроме того, ранее в Кропивницком в пожаре погибла четырехлетняя девочка.