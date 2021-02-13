В Харьковской области из-за лобового столкновения погибли два водителя (фото)

13 февраля около 5:30 в результате столкновения на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" в Харьковской области погибли водители грузовика Renault и транспортного средства "Газель".

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Водитель грузовика Renault с полуприцепом следовал из города Изюм в сторону Чугуева. Водитель автомобиля "Газель" двигался навстречу.

По предварительным данным, последний не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с Renault.

Сразу после этого водитель DAF, который двигался за грузовиком Renault, столкнулся с задней частью полуприцепа.

От полученных травм водитель автомобиля "Газель" 1974 года рождения погиб на месте. 39-летнего водителя Renault доставили в Чугуевскую районную больницу, где он вскоре умер.

Водитель транспортного средства DAF не пострадал.

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