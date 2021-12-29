В Харьковской области массово отравились дети в саду: у некоторых зафиксировали COVID-19

Детям становилось плохо с 24 по 28 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области в яслях-садике зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций. Из-за этого сразу 5 детей попали в больницу, а у 4 из них подтвердили еще и коронавирус.

Об этом сообщает Областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Реклама

Детали

Детям становилось плохо в период с 24 по 28 декабря. Сейчас всех их госпитализировали в стационар, где они получают соответствующее лечение.

Основные клинические проявления заболевания:

повышение температуры тела,

слабость,

жидкий стул,

рвота.

Первичный диагноз у одного заболевшего – гастроэнтероколит, а у 4 остальных – гастроэнтероколит и COVID-19.

Реклама

Что происходит в садике

Чтобы локализовать вспышку в садике и выяснить, почему и как заболели дети, специалисты:

провели эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование;

дезинфицировали помещение,

отобрали пробы питьевой воды, суточных проб готовых блюд и смывов;

сделали бактериологическое обследование и организовали медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими малышами.

Ранее мы писали: