В Харьковской области местные обезвредили БТР оккупантов – что сделали (видео)

Местные жители подожгли российский БТР / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новой Водологе, что в Харьковской области, местные жители обезвредили БТР с помощью "коктейлей Молотова".

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Против вторжения оккупантов Путина началась настоящая народная война! Новая Водолага. Местные жители вчера вечером обезвредили БТР противника с помощью "коктейля Молотова", – написал Геращенко.

Народное оружие против оккупанта

"Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", – было сказано в одном из обращений Минобороны Украины.

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Еще с момента Революции Достоинства зажигательная смесь "Коктейль Молотова" оказалась самым эффективным средством для простых людей. Его можно изготовить в домашних условиях. Для этого необходимо:

стеклянная бутылка желательно из-под шампанского, виски или вина;

любой бензин в пропорции 2/3;

машинное масло в пропорции 1/3;

тряпка из хлопка.

Среди эффективных добавок:

измельченный пенопласт;

мелкие гвозди.

Бутылка заполняется коктейлем всего на 2/3, чтобы оставить место для испарений. Она плотно затыкается тряпкой, которая выполняет роль фитиля и которую в момент атаки нужно будет поджечь. Перед поджиганием необходимо обязательно проверить, что фитиль плотно "сидит" в бутылке, чтобы тряпка не вылетела в момент броска.

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