В Харьковской области на пруду погиб шестилетний мальчик. Что произошло

/ Фото: Pixabay

В Харьковской области во время отдыха на пруду утонул шестилетний мальчик. Ребенок прыгнул в воду с надувного матраса, однако вынырнуть не смог.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мальчик вместе со своими двумя братьями 12 и 13 лет отдыхал на водоеме в поселке Слобожанское Красногвардейского района. Ребята плавали на надувном матрасе. В какой-то момент самый маленький из них прыгнул в воду, однако не вынырнул.

Читайте также: Трагедия на воде: в Кривом Роге мужчина погиб, спасая внучку

Впоследствии школьники позвали на помощь взрослых, но найти ребенка они так и не смогли. Тело мальчика позже обнаружили водолазы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии выясняются.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Днепре за день утонули двое мужчин. Спасателям пришлось доставать тела утопленников с глубины.

Также напомним, в Сумской области утонули два брата-подростка.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: