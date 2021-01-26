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В Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты: видео

26 января, 18:34

Татьяна Очеретяная

Заседание длится еще с 9:00

В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Веха Харьков".

Отмечается, что заседание депутатов началось еще в 9:00, оно продолжается до сих пор.

Видео: Веха Харьков

На записи видно, как в зале заседания люди ссорятся из-за голосования. Один мужчина пытается всех успокоить и говорит: "Прошу всех сесть на свои места".

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Когда он подошел в мужчине в синем костюме, получил от него удар. После чего в зале началась драка, в центр сбежались депутаты.

Напомним, ранее в Одессе подрались депутаты облсовета.

Кроме того, мы писали, как в центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета.

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