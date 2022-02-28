В Харьковской области продлили комендантский час

В Харькове большое количество диверсионных групп / Фото: Коллаж: Сегодня
Комендантский час в Харьковской области 28 февраля начнется в 15:00 и завершится завтра в 6:00 утра. Это вызвано большим количеством диверсантов.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
ВСУ ночью атаковали врага еще до того, как тот успевал занять свои позиции.
"Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час на Харьковщине сегодня начнется в 15.00 часов и завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности", – сообщил он.
По его словам, мобилизовался бизнес области, поступает много гуманитарной помощи, поэтому создается областной логистический гуманитарный центр.
"Российский враг деморализован! Тогда как наша армия получает новое вооружение", – отметил он.
В Харькове разбили еще одну колону техники РФ
Ранее появилось видео уничтоженной еще одной колонны броневиков РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов. Русня сдается в плен или разбегается после первых же выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград", – написал он.
Ситуация в Украине 28 февраля
- Из Крыма вышли 11 транспортных кораблей с российским десантом. Вероятнее всего, они направляются в сторону Одессы. Советник главы ОП Алексей Арестович уточнил, что оккупанты попытаются высадить свой десант на материковую Украину.
- Над Винницкой областью сбили две крылатые ракеты российских оккупантов. Они летели в сторону Гущинец.
- Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов "на одном из самых горячих направлений". РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.
- Мэр Житомира Сергей Сухомлин дал приказ, позволяющий наказывать грабителей прямо на месте. По мародерам можно даже открывать огонь.