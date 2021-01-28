В Харьковской области произошло ДТП: один человек погиб, еще пять в больнице (фото)

В Харьковской области в городе Изюм столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из водителей погиб, еще пять человек госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, инцидент случился 28 января около 13:50 на трассе Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно, 22-летняя водитель Toyota Camry выезжала с автозаправки и не предоставила преимущество ВАЗ-2115 под управлением 81-летнего мужчины.

/ Фото: Нацполиция

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Четыре его пассажира в возрасте от 29 до 43 лет и водитель Toyota Camry доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу.

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Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.

Напомним, ранее на Донбассе парень угнал такси с водителем и попал в ДТП.

Кроме того, в ДТП с микроавтобусом во Львовской области погибли два человека, еще четверо травмировано.