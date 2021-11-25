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В Харьковской области разбился автобус с пассажирами. Есть пострадавшие (фото, видео)

Игорь Серов, Татьяна Очеретяная
25 ноября, 11:55
Пассажирский автобус выелетел с трассы в Харьковской области – на месте работают спасатели, медики и полицейские

В Харьковской области автобус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Харьков – Полтава недалеко от города Валки пассажирский автобус Москва – Кременчуг попал в ДТП. Транспортное средство с пассажирами внутри вылетело в кювет. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Х*евый Харьков".

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На месте находятся сразу две бригады скорой помощи. Также там работают полицейские и спасатели.

"По нашей предварительной информации, автобус съехал в кювет. Также, по первичной информации, в салоне были пассажиры",- сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

По данным МВД, к счастью, обошлось без погибших. На место аварии выехала следственно- оперативная группа для установления причин ДТП.

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Фото: Нацполиция

Пресс-служба полиции отмечает, что травмировались четыре человека – водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу. На момент аварии в салоне было 13 человек.

Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине

В Украине довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.