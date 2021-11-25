В Харьковской области разбился автобус с пассажирами. Есть пострадавшие (фото, видео)

В Харьковской области автобус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
На трассе Харьков – Полтава недалеко от города Валки пассажирский автобус Москва – Кременчуг попал в ДТП. Транспортное средство с пассажирами внутри вылетело в кювет. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщает Тelegram-канал "Х*евый Харьков".
На месте находятся сразу две бригады скорой помощи. Также там работают полицейские и спасатели.
"По нашей предварительной информации, автобус съехал в кювет. Также, по первичной информации, в салоне были пассажиры",- сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
По данным МВД, к счастью, обошлось без погибших. На место аварии выехала следственно- оперативная группа для установления причин ДТП.
Пресс-служба полиции отмечает, что травмировались четыре человека – водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу. На момент аварии в салоне было 13 человек.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
В Украине довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.