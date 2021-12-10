В Харьковской области резко возросло количество ДТП: в полиции назвали причину

Число аварий с погибшими и травмированными снизилось на 14,6% / Фото: Коллаж: Сегодня
В последнее время Харьковская область получила плохую славу из-за значительного количества резонансных ДТП.
О дорогах, на которых в течение года наблюдалось увеличение количества ДТП рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Бирбасов, передает пресс-служба Харьковской ОГА.
Он отметил, что основной причиной ДТП с травмированными и погибшими является превышение безопасной и установленной скорости движения (63,5% от общего количества всех ДТП).
Где произошло больше всего ДТП
"Наблюдается увеличение общего количества ДТП с погибшими и травмированными на следующих дорогах общего пользования: М-29 (Харьков-Красноград-Перещепине) – 23, что на 130% больше, чем за аналогичный период прошлого года; Р-46 (Харьков-Ахтырка) – 15, что на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года; Р-78 (Харьков-Змиев-Балаклия-Гороховатка) – 13, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал Бирбасов.
По его словам, все эти дороги были недавно отремонтированы, и на них участились случаи превышения скорости.
Состояние безопасности дорожного движения на дорогах Харьковской области рассмотрела Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Причины ДТП в Украине
- Превышение безопасной скорости.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Нарушение правил маневрирования.
- Несоблюдение дистанции.
- Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов.
- Переход в неустановленном месте.
- Неожиданный выезд на проезжую часть.
- Невыполнение требований сигналов регулировки.
- Выезд на встречную полосу.
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