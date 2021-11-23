В Харьковской области шокированы: наркоманка нюхает порошок с маленьким ребенком на руках (видео)

В Люботине женщина принимала наркотики с младенцем на руках / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Люботин жители возмущены видео, которое появилось в Сети. В ролике молодая мать с 5-месячным ребенком на руках употребляет наркотики. В полиции отреагировали на этот эпизод и собираются отобрать ребенка у наркоманки.
Видео опубликовал Telegram-канал ВЕХА (Харьков).
Видео 18+
"В Люботине 18 летняя "яжемать" употребляет наркотики при ребенке. Как говорит автор, месяц назад, когда ребёнок в очередной раз лежал в больнице, она ушла и забухала", – пишут в Сети.
В полиции и в службе детей уже знают о проблеме, больше подробностей пока нет.
Видео с маршрутчиком-наркоманом
В Сумах патрульные обнаружили водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Видео опубликовала патрульная полиция в YouTube.
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