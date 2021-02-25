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В Харьковской области столкнулись легковушка и пассажирский автобус, есть жертвы (фото)

25 февраля, 15:48

Мария Дмитренко

Из авто погибших доставали спасатели

В Богодуховском районе Харьковской области столкнулись пассажирский автобус и легковушка.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла на 49-м километре трассы Харьков-Сумы в селе Крысино.

На скорости легковой автомобиль "ВАЗ 21099" влетел в пассажирский автобус "Эталон", который двигался по маршруту Богодухов-Харьков.

В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 71-летний водитель и 70-летняя пассажир. Водитель автобуса и 10 его пассажиров не пострадали.

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Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованной легковушки и достали тела погибших.

Ранее мы сообщали, что в Киеве автобус с пассажирами влетел в грузовик.

Также напомним, во Львовской области автобус с пассажирами съехал в кювет.

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