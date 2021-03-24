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В Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ (фото и видео)

24 марта, 15:40

Татьяна Очеретяная

Оружие готовили для террористических актов в Украине

Правоохранители в Харьковской области обнаружили схрон оружия у боевика так называемой "ЛНР", которого задержали ранее. В тайнике были в том числе реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что у боевика нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Именно там нашли спрятанный арсенал.

/ Фото: СБУ

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Так, из тайника изъяли:

По предварительным выводам, тайник сделали для терактов в Украине. Копы начали уголовное производство и сейчас ищут других причастных.

Напомним, ранее в Луганской области СБУ обнаружила арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатку диверсионной группы боевиков.

Кроме того, в Харьковской области нашли огромный тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

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