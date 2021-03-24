В Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ (фото и видео)

Правоохранители в Харьковской области обнаружили схрон оружия у боевика так называемой "ЛНР", которого задержали ранее. В тайнике были в том числе реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 российского производства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что у боевика нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Именно там нашли спрятанный арсенал.
Так, из тайника изъяли:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- две противопехотные мины;
- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;
- 20 запалов к ручным гранатам;
- почти 6 кг пластической взрывчатки;
- шесть электродетонаторов;
- две зажигательные трубки;
- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
- электропровод и элементы питания;
- более 2200 патронов.
По предварительным выводам, тайник сделали для терактов в Украине. Копы начали уголовное производство и сейчас ищут других причастных.
Напомним, ранее в Луганской области СБУ обнаружила арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатку диверсионной группы боевиков.
Кроме того, в Харьковской области нашли огромный тайник со взрывчаткой и боеприпасами.
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