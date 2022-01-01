В Харьковской области в доме взорвался газовый баллон: что с пострадавшими

Взрыв повредил внешние и внутренние конструкции дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Богодуховском районе Харьковской области от взрыва газового баллона в частном домовладении пострадали две женщины.

Об этом сообщила ГСЧС.

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"31 декабря в 20:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве 5-литрового газового баллона по адресу Харьковская область, г. Богодухов, ул. Мусийчанская, 82а", – говорится в сообщении.

Взрывом повреждены внешние и внутренние конструкции дома. Пожара не было. Подразделения ГСЧС не задействовались. Причина взрыва устанавливается.

Что с пострадавшими

В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина 1951 г.р. и ее дочь 1975 г.р.

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Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова.

В Одесской области прогремел мощный взрыв

29 декабря в селе Каролино-Бугаз Одесской области произошел взрыв в частном доме. Из-за этого погиб человек.

Здание было пристроено к 2-этажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, а также частично повреждена капитальная стена.

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Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона. Погиб 80-летний мужчина.

На месте работали больше 15 спасателей.

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