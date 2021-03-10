В Харьковской области в пункте пропуска сгорела фура, ехавшая в РФ (фото, видео)

В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" сгорел грузовик Renault, который ехал в Россию.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, фура загорелась 9 марта во время погранично-таможенного оформления.

Вспыхнула кабина транспортного средства, по словам водителя, из-за неисправности газового оборудования, которое было в кабине грузовика.

В результате возгорания пограничники сразу остановили пропускные операции и эвакуировали людей и транспортные средства из пункта пропуска. 60-летний водитель Renault получил ожоги лица и рук, а его автомобиль выгорел полностью.

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На месте происшествия работали также пожарные, медики и полиция. Сейчас причины возгорания устанавливаются, проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что под Киевом полыхала фура. Водитель получил ожоги.

Также напомним, на трассе Харьков – Днепр сгорела фура с обувью.