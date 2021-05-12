В Харьковской области живодер "замуровал" кошку с котятами: двое погибли

По факту жестокого обращения с животными копы начали производство – как могут наказать пенсионера

/ Фото: Нацполиция

В Харьковской области 65-летнего мужчину подозревают в жестоком обращении с животными. Он задул монтажной пеной щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что о зверском поступке сообщила 72-летняя жительница города Валки. Она рассказала, что ссорится с соседом, который, по ее словам, специально задул пеной щель, где были животные.

Кошку и трех котят удалось спасти, двое малышей погибли.

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По данному факту полицейские начали уголовное производство. Теперь пенсионеру грозит до 6 месяцев ареста или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Киеве спасли кота, который сорвался с крыши лифта и оказался заперт в подвале.

Кроме того, в Лубнах Полтавской области будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Он систематически издевался над кошкой, она потеряла зрение на один глаз.