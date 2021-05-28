В Херсоне директор больницы попался на крупной взятке

Сейчас решается вопрос об объявлении задержаному о подозрении. Фото: ГУНП
В Херсоне директора центра первичной медико-санитарной помощи задержали на взятке в 100 тысяч гривен, которые он требовал и получил от предпринимателя за передачу в пользование помещения, находящегося на балансе медучреждения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его задержали после получения всей суммы. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Чиновник вымогал крупную взятку. Фото: ГУНП
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Херсонской области, при оперативном сопровождении Херсонского управления стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержаному о подозрении. Фото: ГУНП
Ранее мы сообщали, что руководители парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" в Киеве попались на взятках.
Также напомним, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.
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