В Херсоне из-за красной зоны маршрутчики отказываются выходить на рейс – подробности

На остановках образовались очереди / Коллаж "Сегодня"

В Херсоне из-за красной зоны адаптивного карантина люди жалуются на транспортный коллапс. Маршрутки не выходят на рейсы, а на остановках с самого утра скопились огромные очереди.

Об этом пишет сайт Мост.

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Не выехали на рейс

Люди с 7 утра стояли на остановках, чтобы добраться на работу. Из-за этого скопились большие очереди. Маршрутчики не вышли на рейсы. Все из-за того, что подорожал газ, а также из-за штрафов от полиции за переполненные автобусы.

По словам советника мэра Юрия Стельмашенко, маршрутчики ссылаются на риск получить огромный штраф и отсутствие выгоды от перевозок.

"Так как расходы в связи с ценой на газ выросли, а количество пассажиров ограничено", – рассказал Юрий Стельмашенко.

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Он также добавил, что в данный момент идет работа над увеличением количество рейсов для коммунального транспорта и максимальным выпуском коммунальных троллейбусов.

Какие правила введут 21 октября?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

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детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;

дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.

В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.

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