В Херсоне из-за ливней объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

Часть города рискует остаться без воды. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"
В Херсоне из-за сильных ливней городской коллектор вышел из строя. 75 тысяч местных жителей рискуют остаться без воды и канализации.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
На место вызвали профильных специалистов. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"
Ремонтники не могут найти место поломки, потому что мешают погодные условия и глубина заложения труб на аварийном участке.
Труба находится на глубине 8 метров, а аварийный участок – 37 метров. Длина коллектора – 1080 метров.
Ремонтники не могут найти место поломки. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"
Городские чиновники созвали штаб и признали аварию на коллекторе – чрезвычайной ситуацией. Сейчас на место вызывают профильных специалистов.
Напомним, ранее в Ровенской области лесоводы просили объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба из-за непогоды. Так лесхозам будет проще ликвидировать последствия бури.
25 июня в Ровно за час на улицах оказались поваленные деревья и электроопоры, некоторые улицы были заблокированы. В лесах за несколько часов стихия нанесла ущерб почти на 100 млн гривен.
Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:
Новости на эту же тему: