В Херсоне крымские татары провели акцию: готовят обращение к Зеленскому (видео)

В Херсоне в день седьмой годовщины оккупации украинского Крыма Россией крымские татары вышли на акцию "Крым – это Украина". Начал ее Меджлис.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Представители Меджлиса подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем просят сохранить культурную и религиозную самобытность крымских татар, укрепить обороноспособность юга Украины, в частности Херсонской области.

Видео: Сегодня

Акция прошла мирно и длилась меньше часа.

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Горы, море и ностальгия. Подкаст "Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму:

Напомним, во время еще одной тематической акции в Херсоне активисты повесили и сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что полуострову пора возвращаться домой и обратился к крымчанам на двух языках.