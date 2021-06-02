В Херсоне ночью сожгли девять авто – фото

Автомобили стояли близко друг к другу, поэтому огонь быстро распространился на все транспортные средства

Фото с места ЧП. / Фото: Обозреватель

В Херсоне ночью 2 июня дотла сгорели девять автомобилей. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи. Все авто были припаркованы рядом на одной площадке, так что огонь быстро распространился между ними.

Фото с места ЧП. / Фото: Обозреватель

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На место вызвали спасателей, они тушили огонь два часа. В результате пожара никто не пострадал, но огонь уничтожил все транспортные средства.

Напомним, ранее полиция сообщила о подозрении поджигателю автомобиля известного журналиста.

Кроме того, в Одессе сожгли иномарку экс-прокурора.

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