В Херсоне организовали "вакцина-тур" в Москву: подробности скандала

В Украине запретили российскую вакцину, так дельцы решили возить украинцев в Москву на вакцинацию

Несмотря на то, что в России умирают от своей же вакцины, в Херсоне некая организация устроила "вакцинальные туры" в Москву желающим получить прививку "Спутником V". СБУ уже отреагировала.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Игорь Йосыпенко.

По его словам, жителям Херсонской области предлагали поездки в Москву для вакцинации запрещенным в Украине российским препаратом "Спутник"

"Определенные дельцы разместили информацию в херсонских СМИ о наборе групп и организации путешествия с целью вакцинации от COVID-19 в Москву", – написал Йосыпенко.

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Депутат немедленно проинформировал об этом руководство СБУ в Херсонской области.

"Хочу поблагодарить за оперативность работы нашу спецслужбу – в короткое время незаконная деятельность остановлена, все объявления сняты", – добавил он.

Ранее и министр здравоохранения, и президент Украины неоднократно заявляли, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, что не так с российской вакциной Sputnik V и ее исследованием. Нет подтверждения, что вакцина останавливает передачу вируса – исследователи проигнорировали COVID-19 у отдельных подопытных.

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