В Херсоне парень поджег себя под зданием Госгеокадастра: полиция проверяет данные

Полицейские об инциденте узнали из интернета

В Херсоне молодой парень пождег себя под зданием областного управления Госгеокадастра. Его госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Парень рассказал, якобы он сирота и у него отобрали 2 га земли в Скадовском районе. Поэтому и принял решение о таком радикальном шаге.

В полиции уже отреагировали на этот инцидент. Копы сейчас проверяют информацию о попытке самосожжения. Отмечают, что об этом узнали в интернете.

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"Заявлений и обращений по этому поводу в полицию не поступало. Информация, обнаруженная в сети Интернет, была зарегистрирована в журнале Единого учета. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа. Проводится необходимая проверка", — сказал начальник полицейского подразделения Александр Воропаев.

Напомним, в Киеве 49-летний боец-фронтовик Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Незалежности.

Кроме того, в центре Запорожья девушка совершила самосожжение.