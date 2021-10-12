В Херсоне пенсионерка повесилась после продажи квартиры "черным риэлторам"

Родственники женщины заметили несколько странных деталей в ее смерти/Коллаж "Сегодня"

Жительница Херсона продала свою квартиру, а через несколько дней ее нашли повешенной. Предсмертной записки женщина не оставила.

Об этом пишет Первый региональный.

Кто виноват?

На месте родственники не нашли деньги, полученные после продажи недвижимости. Дочь пенсионерки предполагает, что в смерти ее 65-летней матери виноваты "черные риэлторы".

Дочь рассказала, что мать решила продать квартиру неожиданно для всех. Причем ее недвижимость "ушла" по цене ниже рыночной стоимости.

Странные детали

По словам дочери, есть несколько странных деталей в смерти ее матери.

Узел на веревке был сложным. Вряд ли обычная женщина могла такой сделать.

В договоре о продаже квартиры стоит подпись не ее матери.

В результатах экспертизы в описании умершей указан не ее рост.

Эксперты указали, что у женщины были органы, которые ей удалили несколько лет назад.

Как защититься от чёрных риэлторов

Нужно быть максимально осторожным и аккуратным. Искать и продавать квартиру самостоятельно, привлекая юриста для сопровождения сделки. Так вы максимально обезопасите себя. Если вы владеете единолично большой квартирой с высокой ценой, то лучше защититься.

Так же перед подписанием любых документов консультируйтесь с юристами. Это стоит недорого и полностью снимает с вас риски возможных проблем. Если в сделке присутствуют юристы, то никто вас не сможет обмануть. Поэтому это один из важнейших советов.

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