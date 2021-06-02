В Херсонской области четверо детей жили без еды в доме, а отец поднимал на них руку

Детей в запущенном состоянии забрали из неблагополучной семьи, а родителям дали шанс на исправление, но есть условия

Полицейские передали игрушки, одежда и сладости четырем детям, которых изъяли у родителей-обидчиков. Фото: ГУНП

В Херсонской области четверых детей изъяли из неблагополучной семьи. Двое мальчиков, 10 и 9 лет, и двое девочек, 3 и 5 лет, проживали в крайне неудовлетворительных условиях. У детей не было продуктов питания, чистой одежды, канцелярских принадлежностей, игрушек и книг.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, дети были в запущенном состоянии, выглядели меньше своего возраста. Кроме того, отец семейства поднимал на них руку.

Полицейские передали игрушки, одежда и сладости четырем детям, которых изъяли у родителей-обидчиков. Фото: ГУНП

Накануне, 9-летний мальчик с синяками на лице пожаловался старосте села, что его ударил отец. По адресу проживания семьи выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, ювенальный полицейский и служба по делам детей.

Родителям дали шанс на исправление. Фото: ГУНП

Мужчина объяснил, что сын плохо себя ведет и не слушается, поэтому он его и ударил. По словам соседей, отец и мать злоупотребляют алкоголем и часто устраивают конфликты.

Сейчас дети находятся в детском отделении больницы. Фото: ГУНП

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье "совершение домашнего насилия" и вынесено срочное запрещающее предписание.

"Учитывая все риски для здоровья детей, их нельзя было оставлять в тех условиях и с таким отношением родителей: агрессии со стороны отца и равнодушия от матери. Ювенальный полицейский и работники службы по делам детей приняли решение срочно изъять детей из семьи. Их временно поместили в детское отделение больницы", – говорится в сообщении.

Детей сводили в дельфинарий. Фото: ГУНП

Чтобы хоть как-то утешить малышей, полицейские в День защиты детей увезли их в дельфинарий, а также привезли им в больницу сладости, фрукты, соки, мягкие игрушки, куклы, машинки, раскраски, карандаши и фломастеры.

Малышам собрали несколько пакетов с одеждой и обувью. И люди продолжают приносить им вещи. Фото: ГУНП

Родителям детей дали шанс на исправление. Детей им вернут только при условии, если они перестанут пить, приведут в порядок дом, требующий ремонта, а также приобретут самое необходимое для развития и обучения детей.

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