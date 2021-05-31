В Херсонской области мальчик упал с дерева и накололся на штырь: его прооперировали

Медики не смогли самостоятельно помочь ребенку и увезти в больницу, поэтому вызвали спасателей

/ Фото: ГСЧС

В Каховском районе Херсонской области подросток накололся на металлический забор. На место вызывали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вечером 30 мая в селе Любимовка 13-летний мальчик упал с дерева и накололся ногой на металлический штырь забора. Прибывшие на место медики вызвали спасателей. Они вырезали металлическую часть забора и доставили ребенка к авто скорой помощи.

/ Фото: ГСЧС

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После этого подростка госпитализировали.

"В течение всей спасательной операции парень держался очень мужественно. Следующую работу спасатели завершили уже в реанимационном отделении Каховской центральной городской больницы", – рассказали в ГСЧС.

Медикам пришлось еще более тщательно срезать остаток металлической конструкции. Затем пострадавшего прооперировали.

Напомним, в Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на штырь и попал в реанимацию.

Кроме того, под Черкассами на восьмилетнего мальчика рухнули футбольные ворота.