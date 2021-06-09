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В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма. Как получить прививку

9 июня, 12:07

Мария Дмитренко

Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививки против COVID-19

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Украинцев из временно оккупированного Крыма начали вакцинировать в Херсонской области. Для жителей полуострова открыли 6 пунктов иммунизации. Три из них в больницах Херсона, остальные – в медучреждениях Геническа, Чонгара и Каланчака.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная, прививки делают китайской вакциной – CoronaVac. Записаться в список ожидания на вакцинацию от COVID-19 можно в приложении или на портале "Дия".

С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный номер.

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Где можно сделать прививку от коронавируса жителям Крыма:

Напомним, из ОРДЛО без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе.

Кроме того, в Одессе вакцинировать людей будут в торговых центрах.

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