В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь

В области продолжает работать сеть Wi-Fi / Коллаж "Сегодня"
В Херсонской области отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Однако интернетом можно воспользоваться только через Wi-Fi.
Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, пишет Суспільне.
"У кого в Херсоне не работают Vodafone и Киевстар, есть возможность через вайфай зарегистрировать и подключить e-sim от Lifecell, можно сделать через Monobank. Это сработает для телефонов поддерживающих e-sim (iPhone и новые модели Android). Ссылка: https://monobank.ua/r/qGnzz", – говорится в сообщении UkraineNow.
Ситуация в Украине 4 марта
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