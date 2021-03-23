В Херсонской области от птичьего гриппа погибли почти 100 лебедей

В Херсонской области около озера Сиваш обнаружили 90 трупов лебедей. Птицы скончались от птичьего гриппа.
Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.
Так, биологический материал от пяти трупов погибшей птицы направили в лабораторию для проверки на птичий грипп. Исследования выявили наличие вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5.
Теперь из-за вспышки птичьего гриппа в Херсонской области ввели карантин.
Напомним, ранее в украинском заповеднике "Аскания-Нова" погибли 18 серых журавлей и 20 огарей. В заповеднике уверены, что птицы наглотались обработанного ядом зерна, которое разбрасывали по полям фермеры, чтобы истребить грызунов.
Кроме того, в Одесской области пожарные спасли аиста, который застрял на тросе водонапорной башни.
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