В Херсонской области пронесся мощный торнадо: фото и видео

Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы – сейчас местные жители убирают после непогоды

Торнадо и его последствия в Херсонской области. Коллаж "Сегодня"

По Херсонской области прошелся торнадо, сейчас правоохранители помогают местным жителям преодолевать последствия непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что необычное погодное явление заметили в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.

/ Фото: Нацполиция

В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

/ Фото: Нацполиция Реклама

Сейчас копы обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями и помогают ликвидировать последствия.

/ Фото: Нацполиция

Видео: Суспильне Херсон

Напомним, в прошлом году в Крыму заметили огромный смерч.

Кроме того, прошлой осенью в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.