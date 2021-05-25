В Херсонской области собаки напали на детей, копы открыли огонь (фото)

Ребенка госпитализировали. Фото: ГУНП
В городе Каховка Херсонской области две бойцовской породы собаки напали на детей. Чтобы угомонить собак, полицейскому пришлось открыть огонь на поражение. 9-летнего мальчика с укусами на руках и ногах госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вчера, 24 мая. В полицию обратилась женщина и сообщила, что две домашние собаки покусали ее сына. На место происшествия выехали правоохранители.
Когда полицейские опрашивали заявительницу и ее потерпевшего сына, они увидели детей, которые бежали и звали о помощи, а их догоняли две собаки породы "боксер". Одна из собак схватила ближайшего к ней мальчика за куртку, но ему удалось вырваться, и все трое детей спрятались за взрослых. Впрочем, собаки продолжали бросаться на детей, поэтому полицейский решил применить оружие.
Решается вопрос о привлечении владельца собаки к ответственности. Фото: ГУНП
Он застрелил одну из собак, а другая, испугавшись звука выстрела, убежала.
На место происшествия полицейские вызвали медиков.
Правоохранители установили владельца собак. По его словам, собаки убежали со двора. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по статье "нарушение правил содержания собак и кошек".
По факту использования сотрудником полиции табельного оружия назначена служебная проверка.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области собаки депутата покусали третьеклассника.
Также напомним, на Донбассе пес покусал двухлетнего мальчика, ребенка на вертолете доставляли в больницу.
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