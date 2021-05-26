В Херсонской области трое детей жили в бардаке и без еды в доме: к матери наведались копы

Горе-мать приехала с семьей на заработки из другой области и оставляла детей одних в антисанитарии и без еды

/ Фото: Нацполиция

В Херсонской области полицейские составили протокол на женщину, которая запустила трех маленьких детей. Они жили в плохих условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Нарушения заметили во время проверки многодетной семьи.

Дети в возрасте от 1 до 5 лет сидели дома без взрослых. Их мать пришла домой только спустя некоторое время. Она рассказала, что с детьми и своей матерью приехала из Кировоградской области на сезонные заработки. В тот день бабушка была на работе, а женщина отошла по делам и ей не с кем было оставить малышей.

/ Фото: Нацполиция

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В доме, где они жили, не было продуктов питания, царил беспорядок, антисанитария, дети были в запущенном состоянии. На место вызвали медиков, которые их осмотрели. Состояние детей удовлетворительное.

/ Фото: Нацполиция

Полицейские составили протокол на женщину и провели с ней профилактическую беседу. Ей дали время, чтобы исправить ситуацию. Теперь эту семью возьмут на контроль и будут проверять, как женщина будет улучшать условия для детей.

Напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

Кроме того, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице.